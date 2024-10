Panorama.it - One Health: la salute del futuro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una sola, in un mondo plurimo. In due parole, è questo il fondamento dell’approccio “One”, che considera la stretta interconnessione tra gli esseri umani, gli animali e gli ecosistemi come base fondamentale dellaglobale dell’oggi, ma soprattutto degli anni a venire. Già nel diciannovesimo secolo, il patologo tedesco Rudolf Virchow, cui viene attribuita l’invenzione della parola “zoonosi”, sosteneva un concetto di vitale importanza: cioè quello di considerare ladegli animali e degli uomini come due facce della stessa medaglia, legate al punto che non si poteva parlare di benessere umano senza che ci fosse anche il benessere animale. Nei secoli, questa stella polare è stata persa di vista, ma in questi anni post-pandemia la ricerca si sta concentrando, di nuovo, sul concetto del “siamo tutti abitanti dello stesso pianeta”: nessuno si salva da solo.