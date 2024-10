Milan, il caso Leao resta aperto: Fonseca lo cambia, il portoghese esce deluso e lancia un messaggio sui social (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il caso Rafael Leao resta aperto più che mai. Dopo la panchina per 90` contro l`Udinese nell`ultimo turno di campionato, l`attaccante portoghese Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) IlRafaelpiù che mai. Dopo la panchina per 90` contro l`Udinese nell`ultimo turno di campionato, l`attaccante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions - martedì nero : il Milan vince ma Leao è un caso - la Juventus inspiegabilmente col braccino e il Bologna inconcludente - Non un gran martedì per le italiane impegnate nella terza giornata di Champions. I tre punti li porta a casa solo il Milan, ma senza fugare le perplessità che aleggiano sui rossoneri in questa prima parte di stagione, perde un Bologna ancora una ... (Ilfattoquotidiano.it)

DIRETTA | Le notizie del 22 ottobre : riesplode il ‘caso’ Leao - le ultime sulla panchina del Manchester United LIVE - Le notizie in diretta più importanti di oggi, martedì 22 ottobre: si chiude l’ottava giornata di Serie A e torna la Champions League Il Monza schianta il Verona a domicilio e trova il primo successo in campionato. Si chiude l’ottava giornata di ... (Calciomercato.it)

Milan - il caso Leao resta aperto : Fonseca lo cambia dopo un'ora - il portoghese esce deluso - Il caso Rafael Leao resta aperto più che mai. Dopo la panchina per 90` contro l`Udinese nell`ultimo turno di campionato, l`attaccante portoghese... (Calciomercato.com)