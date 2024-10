Maltempo, chiuse la stazione di Parma e San Martino Est e Ovest (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura della stazione di Parma, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 23, alle 5:00 di giovedì 24 ottobre. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure Parmatoday.it - Maltempo, chiuse la stazione di Parma e San Martino Est e Ovest Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura delladi, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 23, alle 5:00 di giovedì 24 ottobre. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Corriere dello sport - Gustatevi Le Brevissime 511 del Mudù ! https //www.facebook.com/UccioMudu https //www.instagram.com/ucciodesantis/ https //www.tiktok.com/@ucciodesantisofficial Copyright © 1999-2023 IDEA ... (msn.com)

Ruba un computer portatile in una libreria: ripreso dalle telecamere è stato identificato e denunciato per furto - E’ riuscito ad intrufolarsi all’interno dei locali di una libreria ubicata in zona ospedale e si è impossessato di un P.C. portatile in uso al personale. I Carabinieri della stazione di Parma Oltretor ... (gazzettadiparma.it)

Scoperto l’autore del furto di una bici. Denunciato 30enne italiano - I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, al termine di una attività di indagine hanno denunciato in stato di libertà un 30enne straniero per il reato di furto. I fatti risalgono ad alcune settima ... (gazzettadiparma.it)