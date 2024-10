#iltempodioshø (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giorgia Meloni festeggia i due anni: “Stanca, ma record raggiunti”. La fiducia del Paese è intatta. Secondo Demopolis, la premier riscuote il 44% dei consensi, nel 2022 era al 45. Il ruolo delle opposizioni viene ritenuto, per il 66% degli italiani, inefficace. Iltempo.it - #iltempodioshø Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giorgia Meloni festeggia i due anni: “Stanca, ma record raggiunti”. La fiducia del Paese è intatta. Secondo Demopolis, la premier riscuote il 44% dei consensi, nel 2022 era al 45. Il ruolo delle opposizioni viene ritenuto, per il 66% degli italiani, inefficace.

Video #iltempodioshø Video #iltempodioshø

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: Only one top level element is allowed in an XML document.