Velvetmag.it - Il tuo frigo consuma troppo? Cosa significano questi numeri sullo sportello e come incidono sulla bolletta

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A causa del caro energia e l’inflazione in costante aumento, negli ultimi anni sono sempre di più le famiglie italiane che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e i motivi sono sotto gli occhi di tutti, a cominciare proprio dalle bollette sempre più alte che costringono a cercare soluzioni di risparmio ovunque, persino sugli elettrodomestici essenzialiilrifero. Per quanto possa sembrare innocuo, infatti, se non viene usato correttamente anche ilrifero può contribuire non poco ad aumentare notevolmente i consumi energetici, e di conseguenza, a far lievitare le bollette a dismisura e il tutto a causa di un dettaglio spesso ignorato che riguarda ipresenti sul quadrante interno. Sono molti a credere cherappresentino la temperatura, ma in realtà indicano la potenza del raffreddamento.