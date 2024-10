Ilgiorno.it - Il comitato in azione: "No al polo logistico"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilcittadino "Gaggiano Ambiente e Viabilità" ne è sicuro: la costruzione del nuovonell’area ex-Safosa sarà "dannoso: per l’ambiente, per la viabilità e per il benessere di tutti", hanno evidenziato al primo di una serie di incontri per dire no alla costruzione. Si tratta di un’area in pieno abbandono da oltre 12 anni. Il progetto è sviluppato da Logicor e Kryalos che hanno acquisito l’area per trasformarla in un parcocon magazzini e uffici, "con forte attenzione alla sostenibilità - spiegano gli acquirenti - con una visione all’avanguardia". Il progetto prevede anche la realizzdi una bretella stradale con ponte sopraelevato sul Naviglio. Ma è proprio il piano legato alla viabilità che ilcontesta.