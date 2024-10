+Europa: Bonino dimessa dal Santo Spirito, in progressivo miglioramento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott (Adnkronos) - Nella giornata di ieri Emma Bonino è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma e trasferita in un'altra struttura sanitaria. La leader di +Europa sta proseguendo le cure e le sue condizioni risultano in progressivo miglioramento. Lo fa sapere +Europa in una nota. Liberoquotidiano.it - +Europa: Bonino dimessa dal Santo Spirito, in progressivo miglioramento Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott (Adnkronos) - Nella giornata di ieri Emmaè statadal reparto di terapia intensiva dell'ospedaledi Roma e trasferita in un'altra struttura sanitaria. La leader dista proseguendo le cure e le sue condizioni risultano in. Lo fa saperein una nota.

