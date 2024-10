Droga nascosta negli slip. Spaccio dentro il carcere. Perquisizioni a tappeto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Trenta grammi di hashish sequestrati dentro il carcere di Reggio. È quanto emerso dal controllo effettuato dalla polizia penitenziaria nella casa circondariale di via Settembrini, un’attività svolta al fine di "prevenzione e repressione di fatti costituenti reato, quali l’introduzione di sostanze stupefacenti ai fini dello Spaccio interno" al carcere. Domenica 20 ottobre, nel primo pomeriggio, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nel corso della quale hanno intercettato un uomo che aveva nascosto li panetto di Droga nelle parti intime. Il ritrovamento della sostanza ha determinato l’arresto di quest’ultimo, già detenuto, perché colto in flagranza di reato. Il magistrato ha convalidato l’arresto e il sequestro della sostanza. Ilrestodelcarlino.it - Droga nascosta negli slip. Spaccio dentro il carcere. Perquisizioni a tappeto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Trenta grammi di hashish sequestratiildi Reggio. È quanto emerso dal controllo effettuato dalla polizia penitenziaria nella casa circondariale di via Settembrini, un’attività svolta al fine di "prevenzione e repressione di fatti costituenti reato, quali l’introduzione di sostanze stupefacenti ai fini dellointerno" al. Domenica 20 ottobre, nel primo pomeriggio, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nel corso della quale hanno intercettato un uomo che aveva nascosto li panetto dinelle parti intime. Il ritrovamento della sostanza ha determinato l’arresto di quest’ultimo, già detenuto, perché colto in flagranza di reato. Il magistrato ha convalidato l’arresto e il sequestro della sostanza.

