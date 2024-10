Thesocialpost.it - Donald Trump shock: “Vorrei avere i generali che aveva Hitler”. Esplode la polemica

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha espresso ammirazione per l’impegno deidi Adolfnei confronti del dittatore tedesco, auspicando che il personale militare americano mostrasse la stessa lealtà. Questa rivelazione proviene da un articolo recente della rinomata rivista The Atlantic. Durante una conversazione riservata alla Casa Bianca,avrebbe dichiarato: “Ho bisogno dicome quelli di. Persone completamente devote e pronte a seguire gli ordini”. Ha ignorato il fatto che iamericani giurano fedeltà alla Costituzione invece che al comandante in capo. Questa non è la prima volta che emergono osservazioni simili da parte diriguardoe i suoi