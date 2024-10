Lettera43.it - Donald Trump e quel desiderio di avere «generali come quelli di Hitler»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel 2020, Vanessa Guillén, una giovane soldatessa di origine messicana di stanza a Fort Hood, Texas, fu brutalmente uccisa da un commilitone, che, con l’aiuto della sua fidanzata, bruciò il corpo e lo seppellì lungo una riva vicino alla base. Il suo omicidio, scoperto dopo una ricerca durata due mesi, scatenò un’ondata di indignazione in tutto il Texas. Fort Hood era già noto per essere un ambiente pericoloso per le donne soldato, e la morte di Guillén portò alla luce gravi carenze nella leadership della base. La vicenda richiamò anche l’attenzione dei media e delle autorità, compreso l’allora presidente. Partendo dal’episodio, The Atlantic ha scritto un allarmante ritratto del candidato repubblicano, sottolineando in particolare il cinismo con cui aveva gestito l’uccisione di Guillén e la sua visione distorta dei valori militari.