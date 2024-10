Quotidiano.net - Cosa fa la Tusas, l’azienda aerospaziale turca attaccata dai terroristi vicino ad Ankara

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – La Turkish Aerospace Industries, meglio conosciuta come Tai, ha subito un attentatoco nel suo ufficio di Kahramankazan, situata nella provincia della capitale. Chiamatain linguain questione è uno degli attori principali in Turchia per quanto riguarda il settore. Istituita nel 1984, la Tai è specializzata nella progettazione, produzione, modernizzazione e manutenzione di prodotti aeronautici e spaziali e sin dalla fondazione ha sempre svolto un ruolo primario nella difesa dello spazio aereo turco. Tai collabora costantemente con il governo per lo studio e lo sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui mezzi di combattimento e sistemi spaziali.