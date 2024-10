Corteo No G7 a Pescara: un gesto di protesta contro lo sviluppo globale e le sue ingiustizie (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Pescara, mentre si svolge il summit internazionale sullo sviluppo, è in programma un Corteo organizzato dal coordinamento No G7. L’iniziativa si propone di lanciare un messaggio di dissenso e di mettere in luce le problematiche legate alle politiche degli Stati partecipanti, accusati di aver contribuito a conflitti e crisi umanitarie. Il Corteo culminerà con un comizio finale che intende rendere omaggio alle vittime delle guerre chimiche. Le iniziative del No G7 e il tema dello sviluppo Le manifestazioni del coordinamento No G7 a Pescara sono partite con una tavola rotonda che si è tenuta al Teatro Cordova. L’evento ha esplorato le “bugie dello sviluppo e del Piano Mattei”, con un focus sulla guerra globale e le sue conseguenze. Gaeta.it - Corteo No G7 a Pescara: un gesto di protesta contro lo sviluppo globale e le sue ingiustizie Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, mentre si svolge il summit internazionale sullo, è in programma unorganizzato dal coordinamento No G7. L’iniziativa si propone di lanciare un messaggio di dissenso e di mettere in luce le problematiche legate alle politiche degli Stati partecipanti, accusati di aver contribuito a conflitti e crisi umanitarie. Ilculminerà con un comizio finale che intende rendere omaggio alle vittime delle guerre chimiche. Le iniziative del No G7 e il tema delloLe manifestazioni del coordinamento No G7 asono partite con una tavola rotonda che si è tenuta al Teatro Cordova. L’evento ha esplorato le “bugie delloe del Piano Mattei”, con un focus sulla guerrae le sue conseguenze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domani alle 18 alla Madonnina il corteo NoG7 - Domani pomeriggio, alle ore 18, si svolgerà il corteo NoG7 contro la guerra economica, sociale e militare. L’appuntamento è alla Madonnina del Porto, a Pescara, dove i manifestanti muoveranno per prot ... (abruzzoindependent.it)

Oggi il Controvertice domani il corteo NoG7 - Domani pomeriggio, giovedì 24 ottobre, alle ore 18, si svolgerà il corteo NoG7 contro la guerra economica, sociale e militare. L’appuntamento è alla Madonnina del Porto, a Pescara, dove i manifestanti ... (abruzzoindependent.it)

Pescara: un’altra macchina in fiamme in via Caduti per Servizio - Altra automobile a fuoco in via Caduti per Servizio, a Pescara. Chiede più vigilanza il movimento politico Pettinari per l'Abruzzo ... (rete8.it)