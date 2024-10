Tvzap.it - Caos al governo dopo le polemiche: arrivano le dimissioni

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)allele– Mercoledì si è dimesso Francesco Spano, che pochi giorni fa era stato nominato capo di gabinetto dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Nella sua lettera diSpano non ha spiegato le ragioni della sua scelta, ma ha scritto genericamente che: «Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante». L'articoloalleleproviene da TvZap.