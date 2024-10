Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Davide Calabria rimane in Italia? Le possibili destinazioni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)potrebbe restare inuna volta terminata la propria esperienza con il, in seguito al prossimo. Tutte le squadre interessate E’ ormai agli sgoccioli l’avventura dicon la maglia del. La società rossonera non rinnoverà il contratto del proprio capitano in scadenza il 30 giugno 2025. Tuttavia, l’esperienza del terzino destro inpotrebbe non essere conclusa. Infatti, ci sono diversi club sulle tracce del calciatoreno classe 1996. La Lazio e il Bologna starebbero valutando attentamente un possibile arrivo del giocatore a parametro zero nella prossima sessione estiva di, una volta terminato il suo contratto che lo lega ai rossoneri.