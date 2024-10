Anteprima24.it - Blitz anti-spaccio, operazione congiunta: due arresti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino brillantedi polizia da parte degli uomini della polizia penitenziariamente a personale della Guardia di Finanza a dichiararlo e Vincenzo Palmieri segretario regionale Campania: un poliziotto penitenziario smontante dal turno notturno, mentre si avviava verso la sua vettura per far rientro a casa, notava nel parcheggiostante la struttura arianese due donne a bordo di una vettura di colore bianco di cui una era intenta con il proprio cellulare a riprendere il block house e le mura perimetrali dell’istituto. Insospettito ha chiamato altro personale in servizio per i dovuti controlli.