Autodromo Imola ecco la nuova terrazza | 28 milioni di euro totali per accontentare il Circus

Ilrestodelcarlino.it - Autodromo Imola, ecco la nuova terrazza: 2,8 milioni di euro totali per accontentare il Circus

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Una grande parete in acciaio di colore grigio scuro dalla parte del paddock, con un’immagine architettonica in continuità con le strutture esistenti. E una lunga vetrata aperta verso la tribunetta sopra la pit-lane, in modo da garantire la miglior visibilità del circuito.lo qui, nelle prime elaborazioni grafiche contenute nella relazione tecnica allegata allo studio di fattibilità del progetto, il nuovo «edificio polivalente» da costruire ingrazie alla sopraelevazione del corpo box. È la copertura (già piuttosto criticata dalle forze politiche di opposizione) del tratto diche va dalla sala stampa alla palazzina della direzione di gara. Per intenderci, quello in cui lo scorso anno venne realizzata la passerella pedonale a collegamento dei tre nuovi blocchi scala.