Oasport.it - ATP Finals 2024, Daniil Medvedev è aritmeticamente qualificato. Raggiunge Sinner, Alcaraz e Zverev

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anche il russosi èper le Nitto ATPdi tennis: salgono così a quattro i tennisti certi della presenza a Torino. In precedenza, infatti, avevano staccato il pass per l’ultimo atto stagionale l’azzurro Jannik, lo spagnolo Carlosed il tedesco Alexanderconquista l’accesso alleper la sesta stagione consecutiva: nel 2020 ha vinto il titolo e nel 2021 ha raggiunto l’ultimo atto, mentre nella scorsa edizione è stato sconfitto in semifinale in tre set da Jannik. Nella Race ATPè quarto con 4820 punti, avendo raggiunto in stagione la finale agli Australian Open, nella quale è stato battuto da, e le semifinali a Wimbledon, battendo questa volta l’azzurro ai quarti, ma fermandosi poi contronel penultimo atto.