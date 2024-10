Arriva l’ambulatorio sociale veterinario per le persone in difficoltà: “Governo e istituzioni investano per la cura dei più deboli” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un ambulatorio veterinario con tanto di sala operatoria e personale specializzato dedicato alle persone e alle famiglie con fragilità sociali. Un aiuto concreto per chi spesso rinuncia alle cure dei propri animali domestici e talvolta, viceversa, alle proprie pur di garantire il benessere di cani e gatti. Il progetto è nato a Roma grazie alla regia della Lav, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Ieri pomeriggio il taglio del nastro con la viceministra delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci insieme ad alcuni beneficiari del centro coi loro animali. Ilfattoquotidiano.it - Arriva l’ambulatorio sociale veterinario per le persone in difficoltà: “Governo e istituzioni investano per la cura dei più deboli” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un ambulatoriocon tanto di sala operatoria e personale specializzato dedicato allee alle famiglie con fragilità sociali. Un aiuto concreto per chi spesso rinuncia alle cure dei propri animali domestici e talvolta, viceversa, alle proprie pur di garantire il benessere di cani e gatti. Il progetto è nato a Roma grazie alla regia della Lav, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Ieri pomeriggio il taglio del nastro con la viceministra delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci insieme ad alcuni beneficiari del centro coi loro animali.

