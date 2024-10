1000 Miglia Warm Up USA: La V Edizione Prende il Via a Middleburg con 20 Equipaggi e 800 Chilometri di Sfida (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 1000 Miglia Warm Up USA ha finalmente aperto le sue porte a Middleburg, con un entusiasmante programma che vedrà coinvolti 20 Equipaggi in un’avventura unica, composta da tre tappe per un totale di 800 Chilometri nell’area di Washington D.C. L’evento, concepito per preparare i piloti alla storica corsa 1000 Miglia in Italia, promette di combinare competenza, passione per le auto storiche e il fascino degli scenari nordamericani con un mix di veicoli d’epoca e moderni. Un format innovativo per prepararsi alla corsa Il format Warm Up è pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza completa attraverso una combinazione di formazione e competizione. La prima giornata dell’evento, che ha preso ufficialmente il via oggi, è dedicata a sessioni di training presso il Summit Point Raceway, dove gli Equipaggi possono affinare le loro abilità di guida. Gaeta.it - 1000 Miglia Warm Up USA: La V Edizione Prende il Via a Middleburg con 20 Equipaggi e 800 Chilometri di Sfida Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter IlUp USA ha finalmente aperto le sue porte a, con un entusiasmante programma che vedrà coinvolti 20in un’avventura unica, composta da tre tappe per un totale di 800nell’area di Washington D.C. L’evento, concepito per preparare i piloti alla storica corsain Italia, promette di combinare competenza, passione per le auto storiche e il fascino degli scenari nordamericani con un mix di veicoli d’epoca e moderni. Un format innovativo per prepararsi alla corsa Il formatUp è pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza completa attraverso una combinazione di formazione e competizione. La prima giornata dell’evento, che ha preso ufficialmente il via oggi, è dedicata a sessioni di training presso il Summit Point Raceway, dove glipossono affinare le loro abilità di guida.

