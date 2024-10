Gaeta.it - Tragico incidente stradale ad Arzano: un uomo di 74 anni perde la vita

Un graveha scosso la comunità di, situata tra Napoli e la sua provincia. Oggi, poco dopo le 12, undi 74, originario di Qualiano, ha perso lamentre era alla guida della sua Fiat Panda su strada provinciale 1. Questo eventoriporta l'attenzione sulle problematiche della sicurezzain questa area affollata. La dinamica dell'L'è avvenuto nella zona nei pressi della rotonda di, lungo la provinciale che conduce a Melito. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano conducente stava probabilmente tornando a casa per il pranzo quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un camion in transito.