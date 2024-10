Ilrestodelcarlino.it - Terremoto all’Olidata: Cristiano Rufini si è dimesso

(Di martedì 22 ottobre 2024) Cesena, 22 ottobre 2024 –, società nata a Cesena nel 1982 come produttrice di programmi per computer e che ora ha la sede a Roma, ma in Romagna ha ancora moltissimi piccoli azionisti: il presidentesi èdalla carica di presidente e consigliere di amministrazione Olidata, con effetto immediato. La comunicazione è stata fatta venerdì scorso dopo la chiusura della borsa. Quindi, che ha oltre 70 milioni di azioni della società, pari al 68% del capitale, non ricopre più alcuna carica. Il consiglio d’amministrazione di Olidata ha nominato presidente il consigliere indipendente Piercarlo Valtorta. Le dimissioni dinon riguardano solo Olidata, ma anche gli altri ruoli dirigenziali che ricopriva, tra cui amministratore unico di Sfera Defence srl, presidente e amministratore delegato di I.Con srl, l. e I.