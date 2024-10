Gaeta.it - Tenta con successo il centro di protonterapia di Trento: dieci anni di innovazioni e risultati

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 22 ottobre segna un’importante pietra miliare per ildidi, che ha festeggiato il decimoversario dell’inizio delle attività cliniche. Con l’obiettivo di offrire terapie all’avanguardia ai pazienti affetti da tumori, questorappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario italiano, in particolare per i residenti delle province die Alto Adige. L’ente, interamente pubblico, ha registrato nei suoi primiun significativo volume di pazienti trattati, circa 2.400, dimostrando così la sua capacità di attrarre anche coloro che provengono da regioni limitrofe e dall’estero.