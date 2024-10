Stephen Amell e Minnie Driver protagonisti della serie tv Underbelly (Di martedì 22 ottobre 2024) Stephen Amell e Minnie Driver saranno i protagonisti della nuova serie crime, Underbelly. Stephen Amell, Minnie Driver e Hamza Haq saranno i protagonisti di Underbelly, un crime drama ambientato nella regione delle 1000 isole, dove scorre un fiume pittoresco che funge da confine tra il Canada e gli Stati Uniti. La serie è stata creata da Graeme Stewart, autore di Saving Hope, e sarà una serie originale per lo streamer canadese Crave. Nel cast anche Tamara Podemski. Shaftesbury, produttore di Hudson & Rex e Murdoch Mysteries, sta realizzando la serie in sei parti. Fifth Season cofinanzia e distribuisce lo show. Arrow, Stephen Amell contro le prese in giro di Peacemaker: "Hanno trattato la Movieplayer.it - Stephen Amell e Minnie Driver protagonisti della serie tv Underbelly Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024)saranno inuovacrime,e Hamza Haq saranno idi, un crime drama ambientato nella regione delle 1000 isole, dove scorre un fiume pittoresco che funge da confine tra il Canada e gli Stati Uniti. Laè stata creata da Graeme Stewart, autore di Saving Hope, e sarà unaoriginale per lo streamer canadese Crave. Nel cast anche Tamara Podemski. Shaftesbury, produttore di Hudson & Rex e Murdoch Mysteries, sta realizzando lain sei parti. Fifth Season cofinanzia e distribuisce lo show. Arrow,contro le prese in giro di Peacemaker: "Hanno trattato la

