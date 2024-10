Spettacolo “Il re inchiostro”: un’avventura teatrale per famiglie a Itri (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In programma per il prossimo 8 novembre alle 16.30, il Teatro Punto Zero Spazio Cultura di Itri ospiterà “Il re inchiostro”, uno Spettacolo coinvolgente pensato per famiglie. Con un ingresso ad offerta, l’evento si propone di intrattenere e stimolare riflessioni sul potere e sulle sue conseguenze. Scritto e diretto da Annamaria Aceto, il progetto teatrale riunisce un cast di talentuosi interpreti e mira a intrattenere grandi e piccini attraverso una narrazione avvincente. I dettagli dello Spettacolo Il Teatro Punto Zero Spazio Cultura, situato in via degli Artigiani, 46, si appresta a diventare il palcoscenico di una storia ricca di significato e divertimento. “Il re inchiostro” è una creazione originale di Annamaria Aceto, che ha anche curato i costumi di scena, rendendo l’esperienza visiva ancor più affascinante. Gaeta.it - Spettacolo “Il re inchiostro”: un’avventura teatrale per famiglie a Itri Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In programma per il prossimo 8 novembre alle 16.30, il Teatro Punto Zero Spazio Cultura diospiterà “Il re”, unocoinvolgente pensato per. Con un ingresso ad offerta, l’evento si propone di intrattenere e stimolare riflessioni sul potere e sulle sue conseguenze. Scritto e diretto da Annamaria Aceto, il progettoriunisce un cast di talentuosi interpreti e mira a intrattenere grandi e piccini attraverso una narrazione avvincente. I dettagli delloIl Teatro Punto Zero Spazio Cultura, situato in via degli Artigiani, 46, si appresta a diventare il palcoscenico di una storia ricca di significato e divertimento. “Il re” è una creazione originale di Annamaria Aceto, che ha anche curato i costumi di scena, rendendo l’esperienza visiva ancor più affascinante.

