Serie A | Totti apre le porte al suo ritorno al calcio (Di martedì 22 ottobre 2024) Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Francesco Totti colgó las botas en 2017 tras una dilatada trayectoria en la Roma, el club de sus amores y en el que es leyenda hasta el fin de los días. El exfutbolista, sin embargo, reconoció que durante todo este tiempo ha tenido el ‘gusanillo’ de volver a los terrenos de juegos. Eso sí, nunca con la camiseta de la Lazio. “Ha habido equipos que me han llamado y me han hecho pensar Sería difícil, pero nunca digas nunca”, dijo en un evento cuando se le preguntó si le gustaría volver al fútbol como profesioal. “Ha habido futbolistas que han vuelto a jugar después de varios años, al final de sus carreras. Todo depende de donde se juegue, pero si volviera a la Serie A tendría que entrenar bien”, añadió entre risas ‘Il Capitano’. Justcalcio.com - Serie A | Totti apre le porte al suo ritorno al calcio Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Francescocolgó las botas en 2017 tras una dilatada trayectoria en la Roma, el club de sus amores y en el que es leyenda hasta el fin de los días. El exfutbolista, sin embargo, reconoció que durante todo este tiempo ha tenido el ‘gusanillo’ de volver a los terrenos de juegos. Eso sí, nunca con la camiseta de la Lazio. “Ha habido equipos que me han llamado y me han hecho pensar Sería difícil, pero nunca digas nunca”, dijo en un evento cuando se le preguntó si le gustaría volver al fútbol como profesioal. “Ha habido futbolistas que han vuelto a jugar después de varios años, al final de sus carreras. Todo depende de donde se juegue, pero si volviera a laA tendría que entrenar bien”, añadió entre risas ‘Il Capitano’.

