Sentenza della Corte di Giustizia Europea non è stata capita | Nordio rompe il silenzio

Tutto nasce "da una Sentenza della Corte di Giustizia Europea molto complessa e articolata che probabilmente non è stata ben compresa o ben letta". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, a proposito dell'approvazione in Cdm del nuovo dl sui migranti recante 'disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale'.

Migranti - Nordio attacca : «La Cedu non dice nulla di quello che sostengono i magistrati». Ma la sentenza è della Corte di giustizia dell’Ue - «Ma è contro un tipo di sentenza che noi non solo non condividiamo, ma che riteniamo addirittura abnorme». A sottolinearlo con ironia sui social è Vitalba Azzollini, giurista ed editorialista per il Domani: «Nordio critica fortemente i giudici di Roma, che non hanno convalidato il fermo dei migranti in Albania, basandosi su una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue. (Open.online)