Metropolitanmagazine.it - Protesi per capelli: come funzionano e perché acquistarle

(Di martedì 22 ottobre 2024) La perdita diè una questione che tocca da vicino moltissime persone, sia uomini sia donne. Il fenomeno non coinvolge solo gli over 60 ma persino i più giovani a partire dai 20 anni in su possono soffrirne. Patologie, stress, cure mediche si evidenzianoalcune delle cause e la problematica colpisce indistintamente,mostrano alcuni VIP ed esponenti dello sport. Ti guardi allo specchio e noti che la tua chioma non sembra più quella di una volta? Non sei solo, e per fortuna, oggi si trovano soluzioni moderne e discrete per recuperare l’aspetto desiderato. Tra queste hanno fatto strada leperche non sono invasiveun trapianto e hanno modo di essere personalizzate al 100%. Sia saloni di parrucchieri che clienti privati possono acquistareonline in pochi clic su portali specializzati