Perché Andrea Delogu è nata a San Patrignano? Ecco tutta la storia dei suoi genitori

Andrea Delogu è una delle conduttrici del piccolo schermo tra le più apprezzate in Italia. Sapete che è nata a San Patrignano? Di seguito tutta la sua storia! Leggi anche: Andrea Delogu, un gesto bello si trasforma in una grande paura: Ecco cosa è successo alla conduttrice Capelli rosso fuoco e aria sbarazzina: di lei piace il suo essere spontanea e vera, oltre che spigliata, estroversa e sempre sul pezzo. Stiamo parlando di Andrea Delogu, un'artista ben preparata, capace di mostrare talento e bravura dove mette le mani, passando con disinvoltura dal microfono della radio alle telecamere del piccolo schermo. Si diletta con maestria sia sul palco sia sulla carta stampata, senza mai nascondere le sue difficoltà.

Che disastro assoluto per Andrea Delogu e Luca Barbareschi : ascolti tv mai così bassi - La sfida per conquistare il pubblico si è tradotta in risultati al di sotto delle aspettative, rivelando che persino volti noti del piccolo schermo possono essere soggetti a insuccessi clamorosi. . In una fascia oraria già complicata per la televisione tradizionale, La Porta Magica si è trovata a dover competere con altre trasmissioni più affermate, ma a mancare è stata anche la novità. (Donnapop.it)

Andrea Delogu parla della stima che ha per l’ex marito Francesco Montanari : «Gli devo molto» - Nello studio di Caterina Balivo, la speaker ha parlato del suo matrimonio con l’attore, spendendo per lui ottime parole. Andrea Delogu è infatti figlia di uno dei bracci destri del creatore di questa realtà, Walter. Quest’ultimo sarebbe stato il primo, in passato, a conoscere l’infanzia della speaker che – come sappiamo – è nata e vissuta a San Patrignano, nella comunità di Vincenzo Muccioli. (Donnapop.it)

Andrea Delogu : “Ho avuto una vita complicata - ma meravigliosa”. Poi le parole sull’ex marito Montanari - “Siamo cresciuti insieme, ci siamo amati molto, poi l’amore è finito perché eravamo altre persone – rivela ancora la conduttrice – Ci siamo messi insieme che eravamo molto govani. Andrea Delogu: “Ho avuto una vita complicata, ma meravigliosa” Al timone della nuova trasmissione di Rai 2 La Porta Magica, in onda ogni giorno alle 17, Andrea Delogu ha parlato a La volta buona della sua vita ... (Tpi.it)