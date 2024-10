Nuovo stadio, Milan e Inter restano a San Siro? In programma un incontro. Le novità (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo stadio, previsto un incontro con Milan e Inter per discutere della situazione di San Siro. Le novità e i temi da affrontare Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di San Siro. Secondo quanto riportato da Il Giorno, i dirigenti di Milan Inter a breve incontreranno il ministro dei beni culturali Giuli per fare chiarezza sulla questione del vincolo urbanistico sul secondo anello. Tra i temi, si discuterà anche della valutazione dello stadio e dell’area di proprietà del Comune di Milano. Resta viva la questione relativa alla realizzazione di un possibile Nuovo impianto privato per Milan e Inter (i rossoneri a San Donato – nell’area San Francesco – mentre i nerazzurri a Rozzano), anche se non è da escludere totalmente la possibilità che entrambi i club Milanesi restino a San Siro. Dailymilan.it - Nuovo stadio, Milan e Inter restano a San Siro? In programma un incontro. Le novità Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024), previsto unconper discutere della situazione di Sane i temi da affrontare Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di San. Secondo quanto riportato da Il Giorno, i dirigenti dia breve incontreranno il ministro dei beni culturali Giuli per fare chiarezza sulla questione del vincolo urbanistico sul secondo anello. Tra i temi, si discuterà anche della valutazione delloe dell’area di proprietà del Comune dio. Resta viva la questione relativa alla realizzazione di un possibileimpianto privato per(i rossoneri a San Donato – nell’area San Francesco – mentre i nerazzurri a Rozzano), anche se non è da escludere totalmente la possibilità che entrambi i clubesi restino a San

Stadio Milan a San Donato - il Tribunale rigetta il ricorso del Wwf per impatto ambientale - Il progetto è infatti ancora solo su carta e in via di sviluppo, perciò le eventuali ipotesi di danneggiamento dello spazio verde sono premature. . Nicotra ha spiegato inoltre che è appena stato avviato il procedimento di valutazione ambientale e strategica per verificare l'impatto ambientale della costruzione dello stadio che avrà 70 mila posti a sedere. (Tg24.sky.it)

Stadio del Milan a San Donato? Respinto il ricorso del Wwf. Che fine fa San Siro - Non esiste ancora però un vero e proprio progetto per questo stadio. La motivazione della sentenza infatti non riguarda di per sé il danneggiamento dello spazio verde su cui potrebbe sorgere lo stadio, ma lo stato di avanzamento dell’ipotesi di progetto. L’ultima questione da discutere sarebbe il costo dell’acquisizione della nuova area su cui costruire lo stadio. (Quifinanza.it)

Stadio del Milan a San Donato sempre più vicino - respinto il ricorso del Wwf - L’ipotesi di costruire l’impianto sportivo che potrebbe sostituire San Siro nella zona periferica di San Donato Milanese supera il ricorso del Wwf presso il tribunale civile. L’associazione aveva chiesto di verificare se l’area scelta per lo studio di fattibilità ambientale, quella di San Francesco, fosse da considerare un bosco e quindi dovesse essere oggetto di attenzioni speciali durante la ... (Quifinanza.it)