Nuoto cinque italiani proseguono l’avventura in Coppa del Mondo | Ceccon e Pilato protagonisti a Incheon

La Coppa del Mondo di Nuoto in vasca corta proseguirà nel weekend del 24-26 ottobre, con la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante che andrà in scena a Incheon (Corea del Sud). Si tratta di un appuntamento importante di avvicinamento verso i Mondiali, in programma a Budapest (Ungheria) dal 10 al 15 dicembre. L'Italia sarà protagonista con cinque atleti, gli stessi che lo scorso fine settimana hanno gareggiato a Shanghai (Cina): Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti, Lorenzo Mora. Gli azzurri affineranno poi la condizione ai Campionati italiani Assoluti invernali di Riccione (14-16 novembre), magari passando per l'ultima tappa di Coppa del Mondo (31 ottobre-1 novembre a Singapore).

