Sport.quotidiano.net - Napoli, Neres: "Daremo tutto per difendere il primo posto"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - In molti, dopo il suo inizio boom di avventura nel, ne avevano auspicato al Castellani un debutto da titolare dopo tanti spezzoni vincenti: invece, su un campo storicamente ostico, Antonio Conte saggiamente dà ancora fiducia ai suoi consueti esterni, che rispondono presente. Infatti, Matteo Politano guadagna (tra le polemiche di casa Empoli) il rigore decisivo e Khvicha Kvaratskhelia, con freddezza, lo trasforma, rafforzando la leadership in classifica generale degli azzurri a dispetto dei successi di tutte le inseguitrici. Per David, quindi, in serbo ci sono ancora panchina e l'ennesimo ingresso da subentrato, ma finché ilvince tutti sono contenti: anche il diretto interessato, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc.