Mafia & droga lo stato delle cose | nella bottega di Libera la presentazione del libro sul traffico di stupefacenti

Una panoramica approfondita del fenomeno del traffico di stupefacenti, evidenziando come la complessità e l'articolazione di tale fenomeno richiedano un approccio che tenga conto dei diversi soggetti e gruppi sociali coinvolti. A offrire l'occasione per parlare e riflettere sull'emergente nella bottega di Libera la presentazione del libro "Mafia & droga. lo stato delle cose" sul traffico di stupefacenti.

Operazione antidroga ad Anzio : due giovani arrestati nella lotta al traffico di stupefacenti - Conseguenze legali e processuali I due giovani arrestati sono stati immediatamente condotti presso la caserma dei Carabinieri per le necessarie procedure legali. L’ arresto dei due giovani Durante l’intervento, i militari hanno notato un andirivieni sospetto di persone nella zona. Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione antidroga ha avuto luogo a Corso Italia, ad Anzio, dove i ... (Gaeta.it)

Arrestato Domenico Papalia - figlio del boss della ‘ndrangheta in Lombardia - per traffico di stupefacenti - Connessioni con l’inchiesta sulle curve di San Siro Tra le informazioni emerse, è interessante notare il collegamento di Domenico Papalia con l’inchiesta sulle curve di San Siro, che ha visto una serie di arresti legati al contrabbando di influenze nel mondo degli ultras. Nonostante alcune domande di custodia cautelare siano state respinte, il giudice ha fissato interrogatori preventivi per i ... (Gaeta.it)

"Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti" : arrestato 48enne - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. È per questo reato che, dovendo scontare la pena di 4 anni, 9 mesi e 28 giorni di reclusione, Giuseppe Cassaro, 48 anni di Licata, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato cittadino. Agenti che hanno... (Agrigentonotizie.it)