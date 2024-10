Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 22 ottobre 2024: numeri e combinazione vincente (Di martedì 22 ottobre 2024) Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto. Il jackpot del superenaLotto è di 20,71 milioni di euro. Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di Oggi 22 ottobre 2024: estrazioni SuperEnaLotto Lotto 10eLotto serale Prossima Estrazione Estrazione Precedente estrazioni del mese estrazioni del SuperEnaLotto Sestina vincente: 13 23 37 43 64 79 Jolly: 84 Superstar: 20 Quote SuperEnaLotto • 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 9 vincitori totalizzano € 19.168,08 • 4 punti: 528 vincitori totalizzano € 331,65• 3 punti: 19609 vincitori totalizzano € 26,94• 2 punti: 295918 vincitori totalizzano € 5,55 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 479.202,00 • 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 33. Quifinanza.it - Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 22 ottobre 2024: numeri e combinazione vincente Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Come ogni, giovedì e sabato tornano ledi, SuperEnae 10e. Il jackpot del superenaè di 20,71 milioni di euro. Scopriamo ivincenti dell’estrazione di22SuperEna10eserale Prossima Estrazione Estrazione Precedentedel mesedel SuperEnaSestina: 13 23 37 43 64 79 Jolly: 84 Superstar: 20 Quote SuperEna• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 9 vincitori totalizzano € 19.168,08 • 4 punti: 528 vincitori totalizzano € 331,65• 3 punti: 19609 vincitori totalizzano € 26,94• 2 punti: 295918 vincitori totalizzano € 5,55 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 479.202,00 • 4 punti più SuperStar: 1 vincitori totalizzano € 33.

