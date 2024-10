Lombardia nucleare, Fontana: “La Regione pronta a individuare i siti”. Critiche da M5S e Pd (Di martedì 22 ottobre 2024) Se Matteo Salvini “sogna” una bella centrale nucleare nel quartiere milanese di Baggio, Attilio Fontana è ancora indeciso dove vorrebbe far sorgere i reattori. Però ci sta pensando “Regione Lombardia ha già detto da tempo di essere disponibile a perseguire questo obiettivo e individuare dei siti (per il nucleare, ndr) in questo territorio” ha detto ieri il presidente lombardo al termine dell’Assemblea generale di Assolombarda, dove gli industriali hanno invocato un’accelerazione verso l’energia nucleare. Fontana però non è andato oltre, non ha specificato cioè se intende edificare una bella centrale nucleare sulle rive del Lago di Como o ai piedi delle Alpi. Magari potrebbe scegliere il parco accanto a Palazzo Te a Mantova, che lì di spazio ce n’è tanto Né ha voluto chiarire se si stava riferendo a centrali o a depositi di scorie. Lanotiziagiornale.it - Lombardia nucleare, Fontana: “La Regione pronta a individuare i siti”. Critiche da M5S e Pd Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Se Matteo Salvini “sogna” una bella centralenel quartiere milanese di Baggio, Attilioè ancora indeciso dove vorrebbe far sorgere i reattori. Però ci sta pensando “ha già detto da tempo di essere disponibile a perseguire questo obiettivo edei(per il, ndr) in questo territorio” ha detto ieri il presidente lombardo al termine dell’Assemblea generale di Assolombarda, dove gli industriali hanno invocato un’accelerazione verso l’energiaperò non è andato oltre, non ha specificato cioè se intende edificare una bella centralesulle rive del Lago di Como o ai piedi delle Alpi. Magari potrebbe scegliere il parco accanto a Palazzo Te a Mantova, che lì di spazio ce n’è tanto Né ha voluto chiarire se si stava riferendo a centrali o a depodi scorie.

Fontana e il nucleare "Centrali in Lombardia" - Dobbiamo guardare al futuro e sfruttare tutte le possibilità. Sia coerente, allora, e dica in che città o in quali territori intenderebbe realizzare questi siti". Faremo tutto il possibile per scongiurare il pericolo che un tema come quello dell’energia nucleare e la gestione delle sue scorie, finisca nelle mani di chi passa le proprie giornate a spararle sempre più grosse". (Ilgiorno.it)

Legge sul nucleare entro il 2024 - la Lombardia è pronta ad accogliere gli impianti. Il Pd : “Ci dicano dove” - L'annuncio del ministro Urso all'assemblea di Assolombarda: "Una legge sulle nuove centrali nucleari entro fine anno". Insorge l'opposizione contro il governatore Attilio Fontana, favorevole ad accogliere gli impianti sul territorio lombardo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nucleare - entro fine anno la legge sulle nuove centrali. Fontana : «La Lombardia è disponibile» - Foto di repertorio: EPA/JIM LO SCALZO L'articolo Nucleare, entro fine anno la legge sulle nuove centrali. Il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso, all’assemblea di Assolombarda, ha confermato l’intenzione di «elaborare entro fine anno un quadro normativo che permetta al nostro Paese di installare le nuove centrali nucleari di terza generazione avanzata, di quarta generazione e di ... (Open.online)