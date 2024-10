La politica e le malattie mentali: l’impegno per una maggiore consapevolezza e supporto (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione verso le malattie mentali ha guadagnato slancio nella società contemporanea, ma resta ancora un terreno da esplorare e migliorare. Recenti dichiarazioni di Gian Antonio Girelli, membro del PD e della Commissione Affari Sociali della Camera, hanno messo in evidenza l’importanza di affrontare questo argomento con serietà e senza pregiudizi. Durante un evento dedicato alla promozione della salute mentale, Girelli ha sottolineato l’importanza di riconoscere che le malattie mentali possono colpire chiunque, e che è fondamentale sviluppare strategie adeguate per affrontarle. La lotta contro il pregiudizio sociale Girelli ha messo in risalto la necessità di combattere il pregiudizio sociale che circonda le malattie mentali. Spesso chi soffre di questi disturbi è stigmatizzato e considerato diverso, creando un forte senso di isolamento e rifiuto. Gaeta.it - La politica e le malattie mentali: l’impegno per una maggiore consapevolezza e supporto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione verso leha guadagnato slancio nella società contemporanea, ma resta ancora un terreno da esplorare e migliorare. Recenti dichiarazioni di Gian Antonio Girelli, membro del PD e della Commissione Affari Sociali della Camera, hanno messo in evidenza l’importanza di affrontare questo argomento con serietà e senza pregiudizi. Durante un evento dedicato alla promozione della salute mentale, Girelli ha sottolineato l’importanza di riconoscere che lepossono colpire chiunque, e che è fondamentale sviluppare strategie adeguate per affrontarle. La lotta contro il pregiudizio sociale Girelli ha messo in risalto la necessità di combattere il pregiudizio sociale che circonda le. Spesso chi soffre di questi disturbi è stigmatizzato e considerato diverso, creando un forte senso di isolamento e rifiuto.

