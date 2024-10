Movieplayer.it - James Franco nel trailer di Hey Joe, nuovo film di Claudio Giovannesi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una storia tormentata, divisa tra la Napoli degli anni '40 e quella dei primi '70, segna il ritorno di, come mostra il. La rinascita diriparte dall'Italia. Dopo una lunga assenza, l'attore e regista ricompare un po' invecchiato neldi Hey Joe,diche sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma venerdì 25 ottobre nella sezione Grand Public. Prodotto da Palomar con Rai Cinema in collaborazione con Vision Distribution, sceneggiato dacon Maurizio Braucci e Massimo Gaudioso, Hey Joe arriverà al cinema dal 28 novembre distribuito da Vision Distribution. Uningrigito e solitario interpreta un ex soldato giunto in Italia per conoscere il figlio avuto da una fugace relazione con una