Tvplay.it - Infortunati Inter, le ultimissime su Calhanoglu, Acerbi e Zielinski

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tengono banco gliin casa: attenzione alle ultime novità su, il quale ha accusato un fastidio muscolare durante la sfida dell’8^ giornata di campionato contro la Roma. Out ancheBrutte notizie per Simone Inzaghi in vista della prossima sfida di Champions League contro lo Young Boys. Il tecnico dell’, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe fare a meno di, usciti entrambi anzitempo dalla sfida dell’8^ giornata contro la Roma. Il centrocampista turco ha rimediato un fastidio muscolare agli adduttori, ma non trapela grande preoccupazione. Lo stesso Simone Inzaghi, al termine della sfida contro la Roma, ha confermato chesi è fermato subito per evitare ulteriori guai e possibili complicazioni. Bisognerà capire se il centrocampista turco è riuscito a bloccarsi in tempo ed evitare potenziali lesioni.