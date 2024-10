‘Il Teatro delle Virtù’ di Giorgio Vasari con oltre 100 opere ad Arezzo (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una grande iniziativa internazionale dedicata a Giorgio Vasari in occasione dei 450 anni dalla morte che vedrà arrivare – o tornare – ad Arezzo, sua città natale, oltre 100 opere tra inediti, pale monumentali e capolavori provenienti dalle più note istituzioni estere – Metropolitan Museum of Art di New York, Albertina Museum di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una grande iniziativa internazionale dedicata ain occasione dei 450 anni dalla morte che vedrà arrivare – o tornare – ad, sua città natale,100tra inediti, pale monumentali e capolavori provenienti dalle più note istituzioni estere – Metropolitan Museum of Art di New York, Albertina Museum di

