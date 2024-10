I magistrati: «Non decidiamo in base alle necessità del governo». E il Csm chiede «tutela per i giudici della sezione migranti» (Di martedì 22 ottobre 2024) «L'Associazione nazionale magistrati chiede con forza che la giurisdizione sia rispettata come esercizio di una funzione del tutto autonoma ed indipendente. Non può attendersi dalla Ilmattino.it - I magistrati: «Non decidiamo in base alle necessità del governo». E il Csm chiede «tutela per i giudici della sezione migranti» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «L'Associazione nazionalecon forza che la giurisdizione sia rispettata come esercizio di una funzione del tutto autonoma ed indipendente. Non può attendersi dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I magistrati: «Non decidiamo in base alle necessità del governo». E il Csm chiede «tutela per i giudici della sezione migranti» - «L'Associazione nazionale magistrati chiede con forza che la giurisdizione sia rispettata come esercizio di una funzione del tutto autonoma ed indipendente. Non può attendersi ... (ilmattino.it)

Giustizia, Anm: “Magistrati autonomi, no a decisioni ispirate dal governo di turno” - Prosegue il botta e risposta tra governo e magistratura, accesosi in merito al dossier migranti in Albania. "L’Associazione nazionale magistrati chiede con ... (lapresse.it)

I magistrati: «Non decidiamo in base alle necessità del governo». E lil Csm chiede «tutela per i giudici della sezione migranti» - «L'Associazione nazionale magistrati chiede con forza che la giurisdizione sia rispettata come esercizio di una funzione del tutto autonoma ed indipendente. Non può attendersi ... (ilmessaggero.it)