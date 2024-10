Gaffe di Bocchino su La7: “Anche Magistratura Democratica ha preso le distanze dal giudice Patarnello”. Ma era Magistratura Indipendente (Di martedì 22 ottobre 2024) Gaffe del direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino, nel corso del talk show politico Otto e mezzo (La7). Nodo del dibattito è l’attacco concentrato del governo Meloni, da Matteo Salvini a Carlo Nordio, contro i magistrati. Nelle vesti di difensore dell’esecutivo, al solito, c’è l’ex parlamentare del Pdl a cui la conduttrice Lilli Gruber ricorda le ultime sortite del leader della Lega contro “le toghe politicizzate” al Tg1 (“Se uno dei migranti domani commettesse un reato, uno stupro, paga il magistrato che lo ha riportato in Italia?”) e le infelici affermazioni del ministro della Giustizia Nordio, che prima ha ammonito “i magistrati che esondano”, poi ha inanellato diversi strafalcioni. “Io mi fido molto di questo governo – sentenzia Bocchino – Salvini in maniera un po’ forte ha detto una cosa che tutti pensano. Ilfattoquotidiano.it - Gaffe di Bocchino su La7: “Anche Magistratura Democratica ha preso le distanze dal giudice Patarnello”. Ma era Magistratura Indipendente Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)del direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo, nel corso del talk show politico Otto e mezzo (La7). Nodo del dibattito è l’attacco concentrato del governo Meloni, da Matteo Salvini a Carlo Nordio, contro i magistrati. Nelle vesti di difensore dell’esecutivo, al solito, c’è l’ex parlamentare del Pdl a cui la conduttrice Lilli Gruber ricorda le ultime sortite del leader della Lega contro “le toghe politicizzate” al Tg1 (“Se uno dei migranti domani commettesse un reato, uno stupro, paga il magistrato che lo ha riportato in Italia?”) e le infelici affermazioni del ministro della Giustizia Nordio, che prima ha ammonito “i magistrati che esondano”, poi ha inanellato diversi strafalcioni. “Io mi fido molto di questo governo – sentenzia– Salvini in maniera un po’ forte ha detto una cosa che tutti pensano.

