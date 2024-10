Financial Times: “Soldati Unifil colpiti: si sospetta l’utilizzo di fosforo bianco da parte dell’esercito israeliano” (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è la prima che a Israele viene imputato l’utilizzo di fosforo bianco: è successo un anno fa per Gaza e anche nel dicembre del 2023 per il sud del Libano. Oggi il Financial Times parla di un rapporto riservato che è stato visionato in cui si evidenza il sospetto che sia stato usato anche contro i caschi blu dell’Onu. Nel rapporto vengono descritti diversi recenti incidenti in cui le forze dell’Idf hanno attaccato i caschi blu dell’Onu in Libano. L’esercito israeliano è entrato con la forza in una base dell’Unifil e dopo, una volta uscitone, “si sospetta che abbia utilizzato il fosforo bianco, una sostanza chimica incendiaria, abbastanza vicino da ferire 15 peacekeeper”. Il quotidiano britannico scrive che nel rapporto si parla di una dozzina di episodi e ne descrive alcuni. Ilfattoquotidiano.it - Financial Times: “Soldati Unifil colpiti: si sospetta l’utilizzo di fosforo bianco da parte dell’esercito israeliano” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è la prima che a Israele viene imputatodi: è successo un anno fa per Gaza e anche nel dicembre del 2023 per il sud del Libano. Oggi ilparla di un rapporto riservato che è stato visionato in cui si evidenza il sospetto che sia stato usato anche contro i caschi blu dell’Onu. Nel rapporto vengono descritti diversi recenti incidenti in cui le forze dell’Idf hanno attaccato i caschi blu dell’Onu in Libano. L’esercitoè entrato con la forza in una base dell’e dopo, una volta uscitone, “siche abbia utilizzato il, una sostanza chimica incendiaria, abbastanza vicino da ferire 15 peacekeeper”. Il quotidiano britannico scrive che nel rapporto si parla di una dozzina di episodi e ne descrive alcuni.

