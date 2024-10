File top secret, parla l’esperto Usa Mulroy: “Fuga notizie attacco all’Iran, qual è il movente?” (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli Usa stanno indagando sulla Fuga di notizie di intelligence su alcuni rapporti top secret che descrivono dettagliatamente i piani di rappresaglia di Israele contro l’Iran. L’autenticità dei documenti, riservati solo alla visione degli Stati Uniti e degli altri membri dell’alleanza “Five Eyes” (Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito) è stata confermata da tre File top secret, parla l’esperto Usa Mulroy: “Fuga notizie attacco all’Iran, qual è il movente?” L'Identità. Lidentita.it - File top secret, parla l’esperto Usa Mulroy: “Fuga notizie attacco all’Iran, qual è il movente?” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli Usa stanno indagando sulladidi intelligence su alcuni rapporti topche descrivono dettagliatamente i piani di rappresaglia di Israele contro l’Iran. L’autenticità dei documenti, riservati solo alla visione degli Stati Uniti e degli altri membri dell’alleanza “Five Eyes” (Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito) è stata confermata da tretopUsa: “è il?” L'Identità.

Trafugati e pubblicati file top secret dei servizi americani. “Contengono informazioni sui preparativi di Israele per un attacco all’Iran” - Mulroy ha aggiunto che “anche il futuro coordinamento tra USA e Israele potrebbe essere messo in discussione. La fiducia è una componente chiave nella relazione e, a seconda di come questa è trapelata, tale fiducia potrebbe essere erosa”. ” Perché è importante verificare quanto trapelato? Perché – come nota Axios – se così fosse, il rapporto rivela una sorveglianza attenta e dettagliata ... (Ilfattoquotidiano.it)