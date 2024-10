Fiera Didacta a Bari, un workshop di Orizzonte Scuola sulla cittadinanza digitale [VIDEO] (Di martedì 22 ottobre 2024) La cittadinanza digitale è un tema cruciale nell'educazione civica contemporanea. A Fiera Didacta 2024 Bari, Andrea Buda, formatore di Orizzonte Scuola, ha guidato un workshop dedicato a questo argomento, offrendo ai docenti un percorso pratico per affrontare le tre competenze fondamentali della cittadinanza digitale, così come definite dalle ultime direttive del Ministero dell'Istruzione. L'articolo Fiera Didacta a Bari, un workshop di Orizzonte Scuola sulla cittadinanza digitale VIDEO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Laè un tema cruciale nell'educazione civica contemporanea. A2024, Andrea Buda, formatore di, ha guidato undedicato a questo argomento, offrendo ai docenti un percorso pratico per affrontare le tre competenze fondamentali della, così come definite dalle ultime direttive del Ministero dell'Istruzione. L'articolo, undi

Mancino (Argo Sotfware) : “Fondamentale essere a Fiera Didacta - con Orizzonte Scuola partnership strategica” [VIDEO INTERVISTA] - . Argo Software non poteva mancare all'appuntamento con Didacta Puglia 2024, confermando la sua partecipazione anche all'edizione principale di Firenze. L'articolo Mancino (Argo Sotfware): “Fondamentale essere a Fiera Didacta, con Orizzonte Scuola partnership strategica” [VIDEO INTERVISTA] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Fanizzi (Wacebo) : “Contenti dell’affluenza a Fiera Didacta. Quest’anno ci stiamo concentrando sull’espansione all’estero” [VIDEO INTERVISTA] - Fiera Didacta a Bari, un'edizione di successo, a giudicare dalle parole di Christian Fanizzi, CEO di Wacebo, azienda main sponsor della manifestazione insieme a CNC di Bari. L'articolo Fanizzi (Wacebo): “Contenti dell’affluenza a Fiera Didacta. Quest’anno ci stiamo concentrando sull’espansione all’estero” [VIDEO INTERVISTA] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

FOTO/ “Fiera Didacta Italia” - ancora protagonista l’Aurigemma - Aurigemma vi ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, con la Dirigente Scolastica Filomena Colella e una piccola rappresentanza di insegnanti. C. . L’I. Questo evento ha evidenziato come sia importante per la scuola orientarsi guardando all’innovazione didattica e alla formazione continua, creando reti e collaborazioni tra istituzioni, aziende e professionisti del settore. (Anteprima24.it)