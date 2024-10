David Neres: l’attaccante del Napoli si prepara a grandi sfide dopo il Lecce (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito di un incessante eccitazione calcistica, il Napoli si trova al vertice della Serie A, e David Neres, il talento brasiliano che milita nella squadra partenopea, parla della situazione attuale e delle sfide imminenti. Con il prossimo incontro contro il Lecce, Neres e i suoi compagni di squadra sono consapevoli che le loro ambizioni si confronteranno immediatamente con squadre di altissimo livello, rendendo cruciale non solo il risultato di sabato, ma anche il modo in cui ci si approccerà ai prossimi match. Il percorso di Neres: dall’approdo in Italia a Napoli David Neres, classe 1996, ha fatto il suo ingresso a Napoli alla fine del calciomercato estivo provenendo dal Benfica per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Gaeta.it - David Neres: l’attaccante del Napoli si prepara a grandi sfide dopo il Lecce Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambito di un incessante eccitazione calcistica, ilsi trova al vertice della Serie A, e, il talento brasiliano che milita nella squadra partenopea, parla della situazione attuale e delleimminenti. Con il prossimo incontro contro ile i suoi compagni di squadra sono consapevoli che le loro ambizioni si confronteranno immediatamente con squadre di altissimo livello, rendendo cruciale non solo il risultato di sabato, ma anche il modo in cui ci si approccerà ai prossimi match. Il percorso di: dall’approdo in Italia a, classe 1996, ha fatto il suo ingresso aalla fine del calciomercato estivo provenendo dal Benfica per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Napoli - David Neres si racconta - Neres e la Nazionale verdeoro “Ritorno nella Selecao? Il lavoro duro con il club è il mio focus principale, mi dedico al 100% solo per fare il meglio possibile per la maglia del Napoli. Vinicius merita il Pallone d’Oro 2024? Non vedo nessun calciatore al momento migliore di lui al mondo. “Il segreto della mia velocità? Ci sono degli allenamenti specifici legati alla corsa con i nostri ... (Terzotemponapoli.com)

David Neres a Radio CRC : “Sono rimasto scioccato. Abbiamo un obiettivo. Vi svelo i miei segreti. Su Kvara…” - Proprio per questo motivo presto la massima attenzione a tutte le sedute video con mister Conte. Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il Napoli di Antonio Conte ha confermato il primo primato in classifica. La cosa più importante è rappresentata dai risultati che la squadra riesce ad ottenere. (Spazionapoli.it)

David Neres : “Napoli mi sta cambiando - voglio aprire le porte ai brasiliani” - La Serie A e il focus sul Napoli Il salto alla Serie A non è stato semplice, ma Neres si sta adattando: “Fin dalla prima partita sono rimasto impressionato dall’intensità e dal livello tattico in Italia. Non è giusto compararmi con lui, sono solo all’inizio. Infine, ha parlato del grande impatto che il Napoli ha in Brasile: “Napoli è molto apprezzata in Brasile e spero di aprire le porte ad ... (Napolipiu.com)