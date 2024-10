Condannato a 20 anni di carcere l’ex presidente del Perù Alejandro Toledo (Di martedì 22 ottobre 2024) l’ex presidente del Perù Alejandro Toledo è stato Condannato a un totale di 20 anni di reclusione per collusione e riciclaggio di denaro. Era accusato di aver ricevuto 32,36 milioni di euro in tangenti dalla multinazionale brasiliana Odebrecht (oggi Novonor) durante il suo mandato tra il 2001 e il 2006, in cambio degli appalti nelle sezioni 2 e 3 dell’Autostrada Interoceanica Sud che collega Brasile e Perù, e che è stata completata nel 2013. Secondo la procura peruviana, il denaro è stato incanalato da Josef Maiman, defunto uomo d’affari israeliano legato all’ex presidente. Toledo era stato arrestato negli Stati Uniti nel 2019 ed estradato in Perù nell’aprile del 2023. Lo scandalo di corruzione legato a Odebrecht aveva portato anche all’impeachment nel 2016 dell’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff e all’incarcerazione di numerose personalità di spicco. Lettera43.it - Condannato a 20 anni di carcere l’ex presidente del Perù Alejandro Toledo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024)delè statoa un totale di 20di reclusione per collusione e riciclaggio di denaro. Era accusato di aver ricevuto 32,36 milioni di euro in tangenti dalla multinazionale brasiliana Odebrecht (oggi Novonor) durante il suo mandato tra il 2001 e il 2006, in cambio degli appalti nelle sezioni 2 e 3 dell’Autostrada Interoceanica Sud che collega Brasile e, e che è stata completata nel 2013. Secondo la procura peruviana, il denaro è stato incanalato da Josef Maiman, defunto uomo d’affari israeliano legato alera stato arrestato negli Stati Uniti nel 2019 ed estradato innell’aprile del 2023. Lo scandalo di corruzione legato a Odebrecht aveva portato anche all’impeachment nel 2016 delbrasiliana Dilma Rousseff e all’incarcerazione di numerose personalità di spicco.

