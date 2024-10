Casa Pisani, il 25 ottobre l’inaugurazione della struttura riqualificata con i fondi Pics (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco con delega all’Attuazione dei Pics Francesco De Pierro comunicano che venerdì 25 ottobre, alle ore 17,30, sarà inaugurata Casa Pisani, la struttura nel rione Triggio riqualificata con le risorse del Programma Pics. “E’ un’ulteriore gemmazione di un programma che ha prodotto una miriade straordinaria di risultati concreti dislocati nei punti più belli e pregevoli della città ed eccezionali valorizzazioni storico-culturali Questa bella e storica struttura comunale era finita, come molte altre che l’Amministrazione ha recuperato, nel dimenticatoio. Ora tornerà a vivere. Anteprima24.it - Casa Pisani, il 25 ottobre l’inaugurazione della struttura riqualificata con i fondi Pics Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco con delega all’Attuazione deiFrancesco De Pierro comunicano che venerdì 25, alle ore 17,30, sarà inaugurata, lanel rione Triggiocon le risorse del Programma. “E’ un’ulteriore gemmazione di un programma che ha prodotto una miriade straordinaria di risultati concreti dislocati nei punti più belli e pregevolicittà ed eccezionali valorizzazioni storico-culturali Questa bella e storicacomunale era finita, come molte altre che l’Amministrazione ha recuperato, nel dimenticatoio. Ora tornerà a vivere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casa Pisani, venerdì 25 ottobre l’inaugurazione della struttura riqualificata con i fondi Pics - Il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco con delega all’Attuazione dei Pics Francesco De Pierro comunicano che venerdì 25 ottobre, alle ore 17,30, sarà inaugurata Casa Pisani, la struttura nel ri ... (ntr24.tv)

Tentata truffa telefonica all'ex ufficiale: «Stavo per abboccare ma hanno fatto un errore madornale» - Il racconto: «Una donna si è spacciata per mia figlia dicendo di essere ricoverata in ospedale. Poi è intervenuto un finto medico che però ha commesso un errore grossolano» ... (msn.com)

River cade nella prima al PalaRebecchi per mano del Lurano volley (1-3) - Semaforo rosso per la formazione rivergarese targata Decalacque all'esordio casalingo al Palarebecchi contro la giovane e forte squadra bergamasca del ... (piacenzasera.it)