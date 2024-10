Ilgiorno.it - Candido Montini: prima svolta nel complicato puzzle di Garzeno. Dal sangue alle tracce di dna: un mese di indagini nella frazione dei misteri

(Di martedì 22 ottobre 2024)(Como) – Dal primo pomeriggio di martedì 24 settembre, quando una sequenza di coltellate ha messo fine alla vita di, ledei carabinieri per capire chi era entrato e uscito da quella casa delladi Catasco senza essere visto hanno proceduto praticamente in ogni direzione. Facendo ipotesi di ogni genere, cercando di ricostruire la vita del pensionato di 76 anni, titolare di una piccola bottega di alimentari e bombole del gas. Individuando tutte le persone che facevano parte del suo quotidiano, che lo conoscevano e che sapevano le sue abitudini. LaIeri pomeriggio un diciassettenne originario dellaè stato accompagnato in caserma e messo per ore sotto torchio. A lui si è arrivati dopo una lunga indagine. Sono stati isolati elenchi di nomi, prese in considerazione possibilità svariate, e poi man mano escluse o non confermate.