Anteprima24.it - Boschi battuti a tappeto e droni in volo: si teme il peggio per Carmelo

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe ricerche per ritrovareMastropietro, il 65enne disperso neidi Cirignano, sono proseguite senza interruzione durante tutta la notte e le prime ore di questa mattina. Nonostante gli sforzi congiunti di carabinieri, vigili del fuoco, soccorritori della Protezione Civile entari, l’uomo, uscito ieri mattina per raccogliere funghi, non è stato ancora trovato. Col passare delle ore, si inizia are il. Per rendere le ricerche più efficaci, nelle ultime ore sono stati impiegati anchedotati di telecamere termiche, che sorvolano l’area nella speranza di individuaretra la fitta vegetazione. Il terreno accidentato e il buio della notte hanno reso difficili le operazioni.