Birthday blues: la depressione pre-compleanno (Di martedì 22 ottobre 2024) Per molte persone, il proprio compleanno è la giornata più speciale e magica dell’anno. Per altri, invece, è un giorno che può portare tanta tristezza: perché questo accade? Oggi parliamo di Birthday blues, la depressione pre-compleanno, con la nostra esperta Eleonora. A voi è mai capitato di sentirvi giù di morale durante il giorno del vostro compleanno? Birthday blues: la depressione pre-compleanno su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Birthday blues: la depressione pre-compleanno Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Per molte persone, il proprioè la giornata più speciale e magica dell’anno. Per altri, invece, è un giorno che può portare tanta tristezza: perché questo accade? Oggi parliamo di, lapre-, con la nostra esperta Eleonora. A voi è mai capitato di sentirvi giù di morale durante il giorno del vostro: lapre-su Donne Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“No gift birthday party” : il trend della feste di compleanno senza regali piace ai genitori - Se non volete davvero presentarvi a mani vuote, un piccolo regalo o un biglietto fatto a mano da vostro figlio sono appropriati”. . . A quanto pare le feste di compleanno “senza regali“ stanno diventando sempre più popolari; secondo un recente sondaggio condotto su oltre 400 mamme dal sito What To Expect, che si occupa di maternità e gravidanza, il 13% dei genitori chiede che gli ospiti vengano ... (Gravidanzaonline.it)

“No gift birthday party” : il trend della feste di compleanno senza regali piace ai genitori - I commenti degli. Tuttavia, anche se un invito a una festa specifica “niente regali”, 3 mamme su 10 ammettono che porteranno comunque un regalo, con il 33% delle mamme della generazione Y che lo fa e il 23% delle mamme della generazione Z che seguono l’esempio. A quanto pare le feste di compleanno “senza regali“ stanno diventando sempre più popolari; secondo un recente sondaggio condotto su ... (Gravidanzaonline.it)

“No gift birthday party” : il trend della feste di compleanno senza regali piace ai genitori - Ma non lasciate che le decisioni degli altri di andare contro la richiesta vi influenzino. . Una partecipante al sondaggio ha detto che “semplicemente non si sente a suo agio a presentarsi a mani vuote” a una festa. Tuttavia, anche se un invito a una festa specifica “niente regali”, 3 mamme su 10 ammettono che porteranno comunque un regalo, con il 33% delle mamme della generazione Y che lo fa e ... (Gravidanzaonline.it)