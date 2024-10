Ilrestodelcarlino.it - "Bellusci è fondamentale: uno spreco per la categoria"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Rivelazione? Tutt’altro. Il Fossombrone, leader del girone insieme alla Samb e che domani farà visita alla Recanatese, non si trova ai vertici per caso. Magari starà andando ben al di là delle aspettative più rosee degli stessi dirigenti (D’Anzi e Meschini in primis), ma i risultati sono il frutto di una programmazione che prosegue da quasi un decennio e che ha portato alla costruzione di una squadra quasi a chilometro zero ed un allenatore, Michele Fucili che da quelle parti è un’istituzione. I metaurensi sono imbattuti, non subiscono reti da 240’ ed anche contro l’Atletico Ascoli hanno palesato una condizione psico-fisica invidiabile, condita da un agonismo al massimo ma comunque mai esasperato. Giacomo Filippi, presente al "Marcello Bonci" per il match contro l’Atletico Ascoli, avrà senz’altro preso appunti e non sarà di certo uscito dall’impianto pesarese rassicurato, anzi.